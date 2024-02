Durchsuchungsbeschlüsse nach Rauschgifthandel vollstreckt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Reinickendorf/Brandenburg

Nr. 0330

Nach intensiven Ermittlungen vollstreckten Einsatzkräfte der Polizei Berlin gestern im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin Durchsuchungsbeschlüsse in Geschäftsräumen in Tegel, an einer Wohnanschrift in Glienicke/Nordbahn sowie in einem Fahrzeug. Hintergrund der gegen 12.30 Uhr begonnenen Maßnahmen ist ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Einem 34-Jährigen wird vorgeworfen, seit Mai 2020 mit Amphetaminen gehandelt zu haben. Bei den Durchsuchungen wurden neben Amphetaminen im Kilobereich auch Händlerutensilien, Reizstoffsprühgeräte, Bargeld in vierstelliger Höhe, elektronische Speichermedien und Mobiltelefone beschlagnahmt. Der 34-Jährige konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen und festgenommen werden. Heute wurde gemäß dem Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen ihn erlassen. Die Ermittlungen dauern an.