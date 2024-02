Nr. 0323

In der vergangenen Nacht rief ein Bürger die Polizei zu einem Verkehrsunfall nach Kreuzberg. Nach ersten Erkenntnissen soll eine 20-Jährige kurz nach 2 Uhr mit ihrem Wagen am Mariannenplatz von der Fahrbahn abgekommen sein, ein Verkehrsschild umgefahren haben, gegen die Platzumrandung geprallt und schließlich auf dem Gehweg zum Stehen gekommen sein. Die Fahrerin war kaum ansprechbar; die Einsatzkräfte gewannen den Eindruck, dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wo sie sich einer polizeilich angeordneten Blutentnahme unterziehen musste. Der Führererschein der 20-Jährigen wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.