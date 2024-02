Nr. 0268

In der vergangenen Nacht wurde das Bürgerbüro einer Partei in Neukölln beschmiert. Unbekannte beschmierten gegen 0.30 Uhr mit einem Schriftzug in schwarzer Farbe das Gebäude in der Friedelstraße. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.