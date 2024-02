Kind angefahren und verletzt

Nr. 0293

Gestern Mittag kam es in Biesdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Jungen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 7-jährige Junge gegen 13.15 Uhr aus bislang unbekannten Gründen auf die Fahrbahn der Eitelstraße gerannt sein. Ein 65-Jähriger, der auf der Eitelstraße in Richtung Oberfeldstraße unterwegs gewesen sein soll, habe den Jungen dann mit seinem Wagen angefahren. Das Kind erlitt Verletzungen an einem Bein und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 65-Jährige blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) geführt.