Fußgänger bei Abbiegeunfall verletzt

Nr. 0294

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Charlottenburg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll eine 28-jährige Autofahrerin gegen 19.15 Uhr von der Rankestraße nach links in die Augsburger Straße abgebogen sein. Ein 62-jähriger Fußgänger wollte zeitgleich die Fahrbahn passieren. Die Autofahrerin fuhr den Fußgänger beim Abbiegevorgang an. Der Senior erlitt Verletzungen im Kopfbereich und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.