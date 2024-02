Seniorin nach Kollision mit Auto im Krankenhaus

Nr. 0290

Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Tempelhof kam eine 81-jährige Frau in der vergangenen Nacht in ein Krankenhaus. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge befuhr ein 30 Jahre alter Autofahrer gegen 1.20 Uhr die Manteuffelstraße von der Bosestraße kommend in Richtung Kaiserin-Augusta-Straße. An der Ecke Manteuffelstraße Albrechtstraße soll er bei grün zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich eingefahren sein, als die Seniorin, offenbar ohne auf den Verkehr zu achten und etwas versetzt von der Fußgängerfurt, die Manteuffelstraße überquerte. Der 30-jährige konnte seinen Wagen nicht mehr rechtzeitig stoppen, so dass er sie anfuhr, wodurch die Frau zu Boden stürzte. Rettungskräfte brachten sie mit Verletzungen am Kopf, am Oberkörper und an den Beinen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Weil der Verdacht bestand, dass die Frau Alkohol getrunken hatte, wurde ihr mit ihrer Zustimmung Blut entnommen. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).