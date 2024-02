Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0278

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Rudow alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll eine 85-jährige Autofahrerin gegen 16 Uhr die Kornradenstraße befahren haben. Als sie nach rechts in die Stubenrauchstraße habe abbiegen wollen, sei es zum Zusammenstoß mit einem 61-jährigen Fahrradfahrer gekommen. Er soll die Kornradenstraße in selber Richtung befahren haben. Der Radfahrer zog sich Verletzungen im Rumpfbereich zu und wurde durch Passanten erstversorgt. Anschließend wurde er von hinzu alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.