Festnahme nach versuchtem Diebstahl

Nr. 0250

Gestern Nachmittag nahm ein außer Dienst befindlicher Polizist in Reinickendorf einen mutmaßlichen Dieb fest. Bei einem Spaziergang in der Letteallee bemerkte der 35-jährige Polizeibeamte gegen 17.45 Uhr das offenstehende Gartentor sowie die geöffnete Hauseingangstür bei seinen Verwandten. Als er in das Haus hineinging, konnte er einen 52-jährigen Tatverdächtigen feststellen, der gerade den Schmuck der Angehörigen durchsuchte. Das im Haus befindliche Ehepaar im Alter von 66 und 65 Jahren bemerkte nichts von der Tat. Als der Polizist auf den mutmaßlichen Dieb zulief, versuchte dieser, über die Hintertür aus dem Haus zu fliehen. Der Beamte eilte hinterher, hielt ihn fest und brachte ihn zu Boden. Eintreffende Polizeikräfte brachten den in diesem Deliktsbereich einschlägig bekannten Tatverdächtigen zwecks erkennungsdienstlicher Behandlung in einen Gewahrsam. Anschließend wurde er für weitere Ermittlungen an den zuständigen Polizeiabschnitt der Direktion 1 (Nord) überstellt.