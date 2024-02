Motorradrennen endet mit Festnahme

Nr. 0240

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen in Mariendorf aufmerksam. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte die Besatzung eines Streifenwagens gegen 19.15 Uhr zwei Motorräder, die mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Gradestraße in Fahrtrichtung Mariendorfer Damm befuhren. Als die Fahrer den nachfolgenden Einsatzwagen sahen, versuchten sie sich der Kontrolle zu entziehen und erhöhten ihr Tempo nochmals. Im Verlauf der weiteren Flucht soll es mehrmals zu waghalsigen Überholmanövern durch die Tatverdächtigen gekommen sein. An der Kreuzung Volkmarstraße und Ullsteinstraße trennten sich die beiden Motorradfahrer und fuhren in unterschiedliche Richtungen davon. Einer der beiden Männer versuchte, im Bereich der Ullsteinstraße in die Tiefgarage eines dortigen Industriegeländes zu flüchten. Dort konnte er durch die Einsatzkräfte gestellt und festgenommen werden. Der 20-Jährige machte Angaben zu seinem noch flüchtigen Freund. Der Mann wurde telefonisch kontaktiert und teilte mit, sich an einer Tankstelle am Steglitzer Damm aufzuhalten. Dort konnte auch er durch die Einsatzkräfte angetroffen und festgenommen werden. Die beiden Tatverdächtigen durften nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung ihren Weg zu Fuß fortsetzen. Ihre Motorräder wurden auf ein Sicherstellungsgelände verbracht und die Führerscheine beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.