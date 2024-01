Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall mit Linienbus

Nr. 0224

Bei einem Verkehrsunfall in Reinickendorf erlitten gestern Nachmittag mehrere Fahrgäste Verletzungen und kamen in verschiedene Krankenhäuser. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen war ein Omnibus der Linie 327 gegen 14.50 Uhr im rechten Fahrstreifen der Residenzstraße in Richtung Lindauer Allee unterwegs. In Höhe der Mittelbruchzeile wendete ein Einsatzwagen der Polizei in der linken Fahrspur, so dass der Fahrer des hinter ihm befindlichen Autos in den rechten Fahrstreifen wechselte und dabei mutmaßlich den neben ihm fahrenden Linienbus missachtete. Der 35-jährige Busfahrer leitete daraufhin eine Gefahrenbremsung ein, während der Autofahrer seinen Weg, ohne anzuhalten, fortsetzte. Drei sitzende Fahrgäste, eine 58-Jährige sowie zwei 50 und 89 Jahre alte Herren, prallten gegen die Vordersitze und zogen sich Verletzungen an den Köpfen, den Armen und Beinen zu. Eine 37-jährige Frau stand im Bus, fiel zu Boden und verletzte sich am Bein. Eine sitzende Seniorin im Alter von 84 Jahren wurde bei dem Bremsmanöver in den Gang geschleudert und erlitt Verletzungen an beiden Armen. Der Busfahrer stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens, konnte die Fahrt nicht fortsetzen und wurde von einem Ersatzfahrer abgelöst. Der Rettungsdienst brachte alle Verletzten zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser. Die Residenzstraße war in Fahrtrichtung Norden zwischen Simmel- und Hausotterstraße für rund eine Dreiviertelstunde gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.