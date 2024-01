Festnahme nach Einbruch in Firmenwagen

Nr. 0208

Im Ortsteil Falkenhagener Feld gingen gestern Abend der Polizei zwei Männer ins Netz, nachdem sie in einen Werkstattwagen eingebrochen waren. Die Besatzung einer Zivilstreife bemerkte das Duo gegen 18.30 Uhr in der Straße Am Kiesteich, als es sich an einem abgestellten Transporter zu schaffen machte. Kurz darauf stiegen sie in ein Auto und fuhren zu einem Parkplatz in der Falkenseer Chaussee. Dort klickten die Handfesseln. Bei der Festnahme leisteten die beiden 41- und 43-Jährigen Widerstand. In dem Auto beschlagnahmten die Einsatzkräfte Werkzeuge, die mutmaßlich aus dem Firmenwagen stammten, an welchem Einbruchsspuren gesichert werden konnten. Das Auto der beiden wurde sichergestellt, die Männer der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) überstellt. Derzeit wird geprüft, ob sie heute im Laufe des Tages einem Richter zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt werden.