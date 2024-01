Kollision auf der Autobahn

Nr. 0201

Gestern Abend kam es im Ortsteil Französisch Buchholz zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein 27-jähriger Mann gegen 21.30 Uhr mit einem Wagen den linken Fahrstreifen der Autobahn BAB 114 stadteinwärts befahren haben. Auf Höhe der Schönerlinder Straße soll er zuerst mehrere Fahrzeuge überholt und dann mit dem Auto eines 36-Jährigen kollidiert sein, der auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs gewesen sein soll. Der 36-jährige Fahrer sowie seine 32-jährige Beifahrerin und ein vierjähriges Kind erlitten mehrere Verletzungen und kamen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Auch der 27-Jährige erlitt mehrere Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, in dem er stationär aufgenommen wurde. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von knapp 2,4 Promille, sodass ihm dort auch Blut abgenommen wurde. Die Einsatzkräfte stellten sein Auto sicher. Zum Zwecke der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme war die Unfallstelle knapp vier Stunden lang gesperrt. Die weiteren Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.