Festnahme nach Einbruch

Nr. 0156

Gestern Abend nahmen Polizisten in Tempelhof einen mutmaßlichen Einbrecher fest. Der 46 Jahre alte Mann hatte sich gegen 22 Uhr unberechtigt Zugang zu einer Eisdiele am Tempelhofer Damm verschafft, wodurch ein Alarm ausgelöst wurde. Polizeieinsatzkräfte nahmen den Mann noch am Tatort fest und brachten ihn in einen Polizeigewahrsam, wo eine erkennungsdienstliche Behandlung erfolgte. Anschließend wurde er für die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) überstellt.