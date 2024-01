Zwei mutmaßliche Autodiebe festgenommen

Nr. 0143

Einsatzkräfte nahmen in der vergangenen Nacht in Rudow zwei mutmaßliche Autodiebe fest. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen wurde ein Anwohner gegen 2 Uhr auf zwei Männer aufmerksam, die sich auffällig in der Waltersdorfer Chaussee zwischen geparkten Autos verhielten. Die von ihm alarmierten Einsatzkräfte kontrollierten in diesem Zusammenhang ein Fahrzeug, welches mit zwei Insassen besetzt war. Als sie den Wagen stoppten, flüchtete das Duo zunächst in Richtung Landschaftspark Rudow. Die Polizistinnen und Polizisten nahmen jedoch kurz darauf beide Tatverdächtige fest. Im Zuge der ersten Ermittlungen wurde festgestellt, dass das Fahrzeug, aus dem die beiden flüchteten, kurz zuvor gestohlen worden war. Die beiden mutmaßlichen Autodiebe im Alter von 27 und 33 Jahren wurden für ein Kriminalkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.