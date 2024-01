Mieter bei Wohnungsbrand verletzt

Nr. 0138

In der vergangenen Nacht kam es in Hakenfelde zu einem Wohnungsbrand, bei dem ein Mann verletzt wurde. Nach jetzigem Sachstand bemerkte ein Anwohner gegen 1 Uhr eine starke Rauchentwicklung, die aus einem angekippten Fenster einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Schönwalder Allee kam. Alarmierte Brandbekämpfer konnten den Brand in der Wohnung löschen und fanden den 67-jährigen Mieter erheblich verletzt vor. Er wurde in einem Rettungswagen behandelt und anschließend durch einen Intensiv-Transporthubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, in dem er stationär behandelt wird. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen konnten die Anwohnenden zurück in ihre Wohnungen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.