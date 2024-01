Senior von Bus angefahren

Nr. 0136

Nach einem Zusammenstoß mit einem Linienbus in Neukölln musste ein 82 Jahre alter Mann gestern Nachmittag ins Krankenhaus gebracht werden. Dem bisherigen Ermittlungsstand und Zeugenaussagen zufolge soll der Senior gegen 17 Uhr in der Karl-Marx- Ecke Hobrechtstraße auf die Fahrbahn der Karl-Marx-Straße getreten sein, auf der ein Bus der BVG in Richtung Hermannplatz unterwegs war. Der 44-jährige Fahrer des Busses konnte das Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr gegen den Mann, der nach einer Erstversorgung am Unfallort mit Kopf- und inneren Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen wurde. Der unter Schock stehende Busfahrer wurde seelsorgerisch betreut. Für die Unfallaufnahme war die Unfallstelle etwa eine Stunde gesperrt. Die weiteren Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).