Kind von Auto angefahren

Nr. 0127

Ein achtjähriges Mädchen wurde gestern Abend bei einem Verkehrsunfall in Karow verletzt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr das Kind in einem Bus, der in der Bucher Chaussee in Richtung Alt-Karow unterwegs war. Gegen 18.10 Uhr stieg es an der Haltestelle Bucher Chaussee Ecke Achillesstraße aus. Anschließend soll das Mädchen vor dem Bus auf die Fahrbahn gelaufen sein und dann die Straße überquert haben, wobei sie von einer 49-Jährigen mit ihrem Auto angefahren wurde, die den Bus überholte. Das Kind kam zur stationären Behandlung seiner Oberkörperverletzungen in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.