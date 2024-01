Festnahme nach fremdenfeindlicher Beleidigung

Nr. 0126

In der vergangenen Nacht soll es in Reinickendorf zu einer fremdenfeindlichen Beleidigung gekommen sein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand und Angaben von Zeugen soll ein 39-Jähriger gegen 0.20 Uhr eine Tankstelle in der Holländerstraße betreten haben, um sich Alkohol und Zigaretten zu kaufen. Beim Bezahlen kam es zu Streitigkeiten zwischen dem 21-jährigen Mitarbeiter und dem Käufer. Hierbei warf der 39-Jährige Verkaufsartikel vom Tresen auf den Boden, welche zum Teil zerbrachen. Als ein 26-jähriger Tankstellenkunde den Verkaufsraum betrat, um zu bezahlen, öffnete der 39-Jährige eine Getränkeflasche, übergoss den 26-Jährigen mit dem Inhalt und beleidigte den Kunden fremdenfeindlich. Der Aufforderung des Mitarbeiters, die Tankstelle zu verlassen, kam der mutmaßliche Unruhestifter nicht nach. Als herbeigerufene Polizeikräfte den 39-Jährigen festnehmen wollten, schlug er zwei Polizeibeamten mit der Faust ins Gesicht. Er wehrte sich bei der Festnahme und beleidigte die Polizeikräfte. Der Mann wurde aufgrund seines psychisch auffälligen und aggressiven Verhaltens in eine Klinik eingewiesen. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.