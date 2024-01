Fußgänger und Autofahrer geraten aneinander

Nr. 0119

Gestern Nachmittag gerieten ein Fußgänger und ein Autofahrer in Adlershof in Streit und verletzten einander derart, dass sie ambulant ärztlich versorgt werden mussten. Nach den bisherigen Erkenntnissen bog ein 29-jähriger Autofahrer gegen 14.30 Uhr bei Grün von der Franz-Ehrlich-Straße nach rechts in die Rudower Chaussee ab, als ein 56-jähriger Fußgänger bei Rot aus Richtung Wagner-Regeny-Straße kommend vom Mittelstreifen auf die Fahrbahn der Rudower Chaussee getreten sein soll. Der 29-Jährige soll mit seinem Pkw ein Bein des Fußgängers berührt haben, wobei der 56-Jährige jedoch unverletzt blieb. Es kam zu einem Streit zwischen beiden. Durch die geöffnete Seitenscheibe soll der 56-Jährige dem Autofahrer durch einen Schlag ins Gesicht das Nasenbein gebrochen haben. Der Fußgänger soll sich dem Autofahrer in den Weg gestellt, damit die Weiterfahrt des 29-Jährigen verhindert und auf Dach und Scheibe des Wagens eingeschlagen haben. Der Autofahrer besprühte den Fußgänger seinerseits mit Reizgasspray, wodurch der 56-Jährige Reizungen der Augen und Schleimhäute erlitt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.