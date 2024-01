Festnahme nach Diebstählen aus mehreren Fahrzeugen

Nr. 0118

Gestern Nachmittag nahmen Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 24 in Schmargendorf zwei Männer nach Diebstählen aus mehreren Autos fest. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen wurde ein Zeuge gegen 2.15 Uhr in der Cunostraße auf zwei Männer aufmerksam, die sich auf einem Parkplatz an mehreren Fahrzeugen zu schaffen machten. Er alarmierte daraufhin die Polizei. Die eingesetzten Fahnder eilten zum Geschehen und beobachteten die Männer im Alter von 33 und 20 Jahren dabei, wie sie bei einem weiteren Fahrzeug eine Autoscheibe einschlugen, um das Lenkrad zu entwenden. Die Polizeikräfte nahmen die beiden Männer auf frischer Tat fest und konnten mutmaßliches Tatwerkzeug im Rucksack finden. Die Tatverdächtigen kamen für erkennungsdienstliche Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam und wurden einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) überstellt, welches die weiteren Ermittlungen führt.