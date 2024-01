Kind beschießt Passantinnen mit Softairwaffe

Nr. 0116

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte nach Lichtenberg in die Atzpodienstraße alarmiert. Zwei Frauen im Alter von 40 und 43 Jahren gaben an, gegen 16.45 Uhr plötzlich Schmerzen an einer Schläfe bzw. an einer Schulter verspürt zu haben, die offenbar von Schüssen aus einem Fenster in einem Mehrfamilienhaus verursacht wurden. Im Rahmen der Aufnahme des Sachverhalts vor Ort erschien eine Mutter mit ihrem 13-jährigen Sohn, der zugab, aus dem Fenster heraus mit seinen beiden Softairwaffen geschossen zu haben. Die 40-Jährige lehnte eine ärztliche Behandlung ihres Hämatoms mit Schwellung ab, auch die 43-Jährige musste nicht ärztlich behandelt werden. Die Personalien des 13-Jährigen wurden festgestellt, anschließend durfte er zusammen mit seiner Mutter gehen, allerdings ohne seine beiden Softairwaffen. Diese wurden von den Einsatzkräften beschlagnahmt.