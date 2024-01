Aus dem Gleisbett gefahren und Fußgängerinnen verletzt

Nr. 0109

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich gestern Abend in Französisch Buchholz. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 61-Jähriger kurz nach 19 Uhr mit einem Auto in der Blankenburger Straße unterwegs und bog nach rechts in die Pasewalker Straße ab. Dabei fuhr er in das dortige Gleisbett der Straßenbahn. Beim Verlassen des Gleisbettes erfasste er zwei Fußgängerinnen. Eine 79-Jährige wurde dadurch über einen Zaun geschleudert und erlitt mehrere Frakturen sowie Kopfverletzungen. Sie kam in ein Krankenhaus, wo sie intensivmedizinisch behandelt werden muss. Lebensgefahr soll dem Vernehmen nach derzeit nicht bestehen. Die zweite Fußgängerin, eine 52-Jährige, erlitt Verletzungen an einem Bein. Sie kam zu einer ambulanten Behandlung in eine Klinik. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.