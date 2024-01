Autos brannten

Pankow/Charlottenburg-Wilmersdorf

Gestern Abend und in der vergangenen Nacht brannten in Karow und in Halensee mehrere Autos. Brandkommissariate des Landeskriminalamts Berlin haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

Nr. 0103

Gegen 19.15 Uhr bemerkte eine Anwohnerin des Hofzeichendamms in Karow den brennenden Mercedes. Alarmierte Feuerwehrleute löschten den Brand. Der Wagen brannte komplett aus. Ein Toyota und ein BMW, die rechts und links neben dem geparkten Mercedes standen, wurden durch die Hitzeeinwirkung beschädigt.

Nr. 0104

Gegen 2.45 Uhr löschten Brandbekämpfer die Flammen an einem BMW, der an der Heilbronner Straße Ecke Katharinenstraße in Halensee geparkt war. Zwei neben dem BMW geparkte Wagen, ein Opel und ein VW, wurden durch das Feuer ebenfalls beschädigt.