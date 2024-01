Jugendclub beschmiert und verwüstet

Nr. 0082

Unbekannte verwüsteten in Kreuzberg einen Jugendclub und beschmierten den Innen- und Außenbereich unter anderem mit israel- und polizeifeindlichen Parolen. Ein Mitarbeiter des Clubs bemerkte die Schmierereien sowie beschädigte und umgeworfene Schränke in dem Jugendclub in der Urbanstraße gestern gegen 8 Uhr und alarmierte daraufhin die Polizei. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.