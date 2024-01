Radfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Nr. 0074

Bei einem Verkehrsunfall in Wilhelmstadt kam in der vergangenen Nacht ein Radfahrer ums Leben. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 66-Jähriger gegen 1.30 Uhr den Radweg am Bullengraben aus Richtung Elsflether Weg kommend, offenbar ohne Licht. Auf Höhe der Seeburger Straße traf er auf einen entgegenkommenden 21-jährigen Radfahrer. Durch das plötzliche Aufeinandertreffen sollen beide ins Wanken gekommen und gestürzt sein. Der 66-Jährige erlitt erhebliche innere Verletzungen und verstarb noch am Unfallort. Alarmierte Rettungskräfte brachten der 21-Jährigen zur stationären Behandlung seiner Knochenbrüche und Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.