Nr. 0055

Bei einem Verkehrsunfall in Reinickendorf wurde in der vergangenen Nacht ein Fußgänger verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 21-jährige Fahrer eines Pkw gegen 22.10 Uhr die Roedernallee in Richtung Teichstraße. Beim Rechtsabbiegen in die Lindauer Allee soll der junge Fahrer den 62 Jahre alten Fußgänger angefahren haben. Dieser erlitt Kopfverletzungen und wurde durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernommen.