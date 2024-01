Überfälle auf zwei Hotels - Wer kennt diesen Mann?

Nr. 0056

Mit der Veröffentlichung von Lichtbildern aus Überwachungskameras sucht die Polizei Berlin nach Tatverdächtigen zu zwei schweren Raubtaten vom 14. Juni 2023.

Gegen 02.57 Uhr betrat ein maskierter Mann ein Hotel in der Albrecht-Achilles-Straße in Berlin-Charlottenburg und bedrohte den dort anwesenden Sicherheitsdienstmitarbeiter mit einem Messer. Dann schlug er dem Hotelangestellten ins Gesicht und entwendete die Kasseneinnahmen. Vor dem Hotel wartete ein Komplize, der die Tat absicherte. Im Anschluss flüchtete das Duo in unbekannte Richtung.

Gegen 03.54 Uhr betrat augenscheinlich derselbe Maskierte, der bereits zuvor das Hotel in der Albrecht-Achilles-Straße beraubt hatte, ein Hotel in der Stülerstraße in Berlin-Charlottenburg. Dort bedrohte er die anwesende Mitarbeiterin mit einem Baseballschläger und forderte sie zur Herausgabe der Einnahmen auf. Nachdem die Frau die Kasse geöffnet hatte, entwendete der Tatverdächtige das darin befindliche Bargeld und flüchtete in unbekannte Richtung.

20 bis 30 Jahre alt

zirka 165-175 cm groß

schlanke Statur

bekleidet mit einem schwarzen Oberteil mit drei weißen Streifen der Marke Adidas, einer grauen Jogginghose, weißen Turnschuhen mit drei schwarzen Streifen der Marke Adidas und schwarzen Handschuhen

Gesichtsmaskierung

Wer erkennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort bzw. Wohnort des Unbekannten machen?

Wer hat die Tatvorbereitung oder die Flucht beobachtet?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 in der Perleberger Straße 61a, 10559 Berlin-Moabit, unter den Telefonnummern (030) 4664-273110 (zu Bürodienstzeiten) und 4664-271100 (außerhalb der Bürodienstzeiten) sowie per E-Mail entgegen. Auch über die Internetwache der Berliner Polizei oder jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden.