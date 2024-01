Zwei Kinder bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0048

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Tempelhof wurden zwei Kinder verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr die Mutter der Kinder gegen 14 Uhr mit ihrem Pkw die Manteuffelstraße in Richtung Boelkestraße, um nach links in die Schöneberger Straße abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 54-jährigen Pkw-Fahrer, der die Manteuffelstraße geradeaus Richtung Bosestraße befuhr. In dem Wagen der 34-Jährigen befanden sich auch ihre zwei- und siebenjährigen Söhne. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Kinder mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) übernommen.