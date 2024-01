Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0014

Bei einem Verkehrsunfall in Kreuzberg kurz vor dem Jahreswechsel zog sich ein junger Mann schwere Verletzungen zu. Der 27-Jährige soll gegen 23.25 Uhr die Gneisenaustraße überquert haben, ohne dabei auf den Autoverkehr zu achten. Ein 37-jähriger Autofahrer, der auf der mittleren Fahrspur der Gneisenaustraße in Richtung Nostitzstraße unterwegs gewesen sein soll, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den jungen Mann. Dieser soll erst auf die Frontscheibe des Wagens geprallt und dann in Richtung Gehweg gegen ein dort geparktes weiteres Auto geschleudert worden sein. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 27-Jährigen mit Kopf- und Armverletzungen zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll nach derzeitigem Kenntnisstand nicht bestehen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 5 (City) hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.