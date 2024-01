Wohnungsbrand – Mieterin und Mieter verstorben

Nr. 0021

Heute Morgen kam es in Gropiusstadt zu einem Brand, bei dem eine Frau und ein Mann ums Leben kamen. Nach jetzigem Sachstand bemerkten Anwohner gegen 8 Uhr Flammen auf dem Balkon einer Wohnung im ersten Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses im Theodor-Loos-Weg. Alarmierte Brandbekämpfer konnten den Brand in der Wohnung löschen und fanden die 84-jährige Mieterin und den 87-jährigen Mieter leblos vor. Die eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen durch Rettungskräfte mussten erfolglos eingestellt werden. Zwei weitere Anwohner wurden ambulant in einem Rettungswagen vor Ort behandelt. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen konnten die Anwohner zurück in ihre Wohnungen. Der Theodor-Loos-Weg blieb auf Höhe des Einsatzortes in der Zeit von 8.20 bis 10.15 Uhr für den Fahrzeugverkehr in beide Richtungen gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.