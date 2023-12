Paar beleidigt und geschlagen

Nr. 2429

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen einer gefährlichen Körperverletzung nach Schöneberg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Paar im Alter von 22 und 24 Jahren in der Zietenstraße unterwegs gewesen sein, als Ihnen von einer vierköpfigen Männergruppe Drogen zum Kauf angeboten worden sein sollen. Als die Betroffenen abgelehnt hätten, sollen die Tatverdächtigen sie daraufhin homophob beleidigt haben. Anschließend hätten die Angreifer auf das Paar eingeschlagen und getreten, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Die Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht und dort behandelt. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die weiteren Ermittlungen übernommen.