Jugendlicher mit Messer angegriffen

Nr. 2428

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen einer gefährlichen Körperverletzung nach Kreuzberg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 15-jähriger Jugendlicher nach einer Auseinandersetzung mit einem unbekannten Tatverdächtigen mehrere Stich- und Schnittverletzungen erlitten haben. Der 15-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verbleibt. Der Tatverdächtige flüchtete in unbekannte Richtung. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.