Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr angegriffen

Nr. 2412

Gestern Abend griffen drei bislang unbekannte Männer Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr in Kreuzberg an. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Besatzung eines Einsatzwagens der Berliner Feuerwehr gegen 19 Uhr eine angezündete Feuerwerksbatterie in der Straße Mehringplatz löschen. Während der Löscharbeiten kamen drei Männer auf die Einsatzkräfte zu und beschossen sie mit Feuerwerkskörpern. Die Einsatzkräfte flüchteten daraufhin in ihr Dienstfahrzeug und alarmierten die Polizei. Die Tatverdächtigen entfernten sich in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zu diesem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehenden Personen in Tateinheit mit einer gefährlichen Körperverletzung dauern an.