Restaurantmitarbeiter überfallen

Nr. 2405

In der vergangenen Nacht wurde ein Mitarbeiter eines Restaurants in Haselhorst überfallen. Nachdem der 41-Jährige das Restaurant gegen 23.30 Uhr verlassen hatte, sollen zwei bislang Unbekannte ihn verfolgt, ihm ein Behältnis mit den Tageseinnahmen entrissen und ihn auf den Kopf geschlagen haben. Anschließend soll sich das Duo zunächst zu Fuß in Richtung Zitadellenweg begeben haben, dann aber zur Straße Am Juliusturm zurückgekehrt und mit einem dort geparkten Auto in Richtung Nonnendammallee geflüchtet sein. Der 41-Jährige erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen, benötigte jedoch zunächst keine ärztliche Behandlung. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).