Mann erlitt Stichverletzungen – Täter flüchtete

Nr. 2404

In der vergangenen Nacht erlitt ein Mann in Wedding Stichverletzungen. Nach ersten Erkenntnissen und Aussagen von Zeuginnen und Zeugen stritten sich gegen 2.15 Uhr ein 33-Jähriger und ein bisher Unbekannter in der Müllerstraße Ecke Seestraße, wobei der Unbekannte dem 33-Jährigen mit einem Gegenstand in den Oberkörper gestochen haben soll. Anschließend flüchtete der unbekannte Mann noch vor dem Eintreffen der Polizei vom Tatort. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er operiert wurde und stationär verbleibt. Womit genau die Verletzungen herbeigeführt wurden, ist derzeit Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen, die ein Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen hat.