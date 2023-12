Mann beschossen

Nr. 2403

Gestern Abend erlitt ein Mann in Gesundbrunnen eine Schussverletzung. Offenbar war gegen 20.30 Uhr in einer Grünanlage in der Badstraße aus naher Entfernung von einem bisher Unbekannten auf den 30-Jährigen geschossen worden. Der Verletzte begab sich anschließend auf den Gehweg der Badstraße und ging dort zu Boden. Passanten versorgten seine stark blutende Verletzung am Bein bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, die ihn dann übernahmen und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Lebensgefahr bestand nicht. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord).