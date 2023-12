Mann überfallen und verletzt

Nr. 2390

Unbekannte überfielen in der vergangenen Nacht einen Uber-Fahrer in Neukölln und verletzten ihn. Gemäß derzeitigem Ermittlungsstand wurde der 29-Jährige in der Lahnstraße gegen 2 Uhr von einem bisher unbekannt gebliebenen Trio mit einer Schusswaffe bedroht. Es forderte Geld, welches der Überfallene jedoch nicht herausgab. Daraufhin schlugen ihm die drei Unbekannten mit der Waffe und ihren Fäusten gegen den Kopf und durchsuchten dann das Handschuhfach seines Wagens. Sie fanden jedoch nichts, sodass sie ohne Beute flüchteten. Auch der Angegriffene fuhr vom Tatort fort zu einer Tankstelle in der Karl-Marx-Straße, wohin Polizei- und Rettungskräfte alarmiert wurden. Der 29-Jährige trug mehrere Platzwunden am Kopf davon und blutete erheblich, sodass ihn die Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Kranken brachten. Die Polizeieinsatzkräfte suchten die Umgebung nach den Tätern ab, die Suche verlief jedoch erfolglos. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) hat die weiteren Ermittlungen wegen schweren Raubes übernommen.