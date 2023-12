Kind von Bus erfasst

Nr. 2389

Gestern Mittag erlitt ein Kind in Rummelsburg durch einen Verkehrsunfall Verletzungen. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen soll das 12-jährige Kind gegen 12.40 Uhr auf die Fahrbahn der Nöldnerstraße gerannt sein. Ein 60-jähriger Busfahrer, der mit einem Linienbus der BVG auf der Nöldnerstraße in Richtung Karlshorster Straße unterwegs war, konnte, trotz Gefahrenbremsung, den Bus nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und erfasste mit diesem den 12-Jährigen. Der Junge erlitt durch den Zusammenstoß Kopf-, Rumpf und Beinverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Durch die Gefahrenbremsung erlitten zwei Fahrgäste des Busses ebenfalls Verletzungen. Weitere Rettungskräfte brachten sie zu ambulanten Behandlungen in ein Krankenhaus. Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme blieb die Nöldnerstraße bis etwa 16.45 Uhr gesperrt.