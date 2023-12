Nr. 2374

Polizeieinsatzkräfte bemerkten heute Vormittag ein beschmiertes Bürgerbüro einer Partei in Neukölln. Gegen 10 Uhr entdeckten sie den Schriftzug in roter Farbe in der Friedelstraße, der sich über mehrere Meter erstreckte und nahmen eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.