Mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Nr. 2362

Einsatzkräfte in Zivilkleidung konnten gestern Abend in Dahlem zwei mutmaßliche Einbrecher dingfest machen. Sie beobachteten einen 39-jährigen Tatverdächtigen, der gegen 18.15 Uhr auf den Balkon eines Wohnhauses in der Flanaganstraße stieg. Sein 52-jähriger mutmaßlicher Komplize stand währenddessen Schmiere. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte bei beiden eingeschaltete Funkgeräte mit Kopfhörern. Das festgenommene Duo wurde für weitere Ermittlungen einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) überstellt. Die beiden Männer sollen heute einem Richter vorgeführt werden, der den Erlass eines Haftbefehls prüfen soll.

