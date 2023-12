Zwei Verletzte nach Raub

Nr. 2352

In der vergangenen Nacht wurden in Friedrichshain ein Jugendlicher und ein Heranwachsender bei einem Raub verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand wollten drei Personen im Alter von 17, 18 und 19 Jahren um kurz vor Mitternacht den Volkspark Friedrichshain verlassen, als Personen aus einer etwa neunköpfigen Gruppe sie umzingelten. Einer davon soll dem 17-Jährigen mit einem Schlagring in das Gesicht geschlagen haben. Daraufhin lief der Angegriffene zunächst davon. Auch der 18-Jährige versuchte wegzulaufen, woraufhin ihn zwei Unbekannte aus der Gruppe zu Boden brachten. Auch der 19-Jährige wurde aus Personen der Gruppe festgehalten und nach Gegenständen durchsucht. Offenbar fanden sie bei ihm jedoch nichts. Fünf Unbekannte begaben sich zu dem am Boden liegenden 18-Jährigen, schlugen sowie traten auf ihn ein und nahmen ihm sein Portemonnaie und Handy ab. Anschließend flüchteten die mutmaßlichen Räuber mit ihrer Beute aus dem Park. Der 18-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf und kam zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Der 17-Jährige wurde vor Ort ärztlich behandelt und konnte seinen Weg fortsetzen. Der Älteste blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.