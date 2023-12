Fußgänger erlitt bei Unfall lebensgefährliche Verletzungen

Nr. 2346

Gestern Nachmittag fuhr ein Autofahrer in Gatow einen Fußgänger an. Nach derzeitigem Kenntnisstand betrat ein 34-jähriger Mann gegen 16 Uhr die Fahrbahn der Gatower Straße. Ein 47-Jähriger, der mit seinem Wagen zu diesem Zeitpunkt auf der Gatower Straße in Fahrtrichtung Emil-Basdeck-Straße unterwegs war, fuhr den Mann an, woraufhin der Fußgänger gegen die Windschutzscheibe prallte und lebensgefährliche Verletzungen, unter anderem am Kopf, erlitt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.