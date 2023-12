Gefährliche Körperverletzung durch Messerstich

Nr. 2345

Heute Vormittag wurde ein Mann in einer betreuten Wohneinrichtung in der Zossener Straße in Kreuzberg schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen soll ein 29-jähriger Mitbewohner gegen 10.30 Uhr das Zimmer des 27-Jährigen betreten und ihn unvermittelt mit einem Messer angegriffen haben. Anschließend sollen beide das Zimmer verlassen und im Flur der Wohngemeinschaft gestritten haben. Als weitere Bewohner hinzukamen, soll sich der mutmaßliche Angreifer in sein Zimmer begeben haben. Der Angegriffene alarmierte die Polizei. Rettungskräfte brachten ihn mit einer Stichverletzung im Oberkörper und einer Verletzung am Oberarm in ein Krankenhaus, in dem er sofort operiert wurde und stationär verblieb. Der Tatverdächtige verletzte sich auch selbst und wurde am Ort ambulant behandelt. Anschließend wurde er in Gewahrsam genommen. Ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.