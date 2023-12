Mann mit Messer und Fäusten angegriffen

Nr. 2342

Um Mitternacht alarmierte ein Passant die Polizei zu einer Auseinandersetzung am Alexanderplatz in Mitte. Im Zuge der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass im Bahnhofsgebäude ein 22-Jähriger mit einem 23 und einem 26 Jahre alten Mann zunächst in einen verbalen Streit geraten sein soll, der andauerte, bis die drei die Straßenbahnhaltestelle Gontardstraße erreicht hatten. Dort soll der 23-Jährige mit einem Messer in Richtung eines Oberschenkels der 22-Jährigen gestochen und dabei zufällig das Mobiltelefon des Angegriffenen getroffen haben, wodurch es nicht zu einer Verletzung kam. Allerdings wurden Hose und Telefon des 22-Jährigen beschädigt. Anschließend soll der 26-Jährige den 22-Jährigen noch mit Faustschlägen auf den Oberkörper und ins Gesicht traktiert haben. Dadurch erlitt der Angegriffene Schmerzen im Nackenbereich. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Bei der Durchsuchung der beiden Tatverdächtigen fanden die Einsatzkräfte mutmaßliche Betäubungsmittel. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle bei dem 26-Jährigen ergab einen Wert von 1,02 Promille; der 23-Jährige lehnte diese Maßnahme ab. Das Duo wurde in einen Gewahrsam gebracht und musste sich dort Blut abnehmen lassen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften die beiden ihrer Wege gehen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City).