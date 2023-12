Schwangere Frau bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2341

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Tegel alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 44-jähriger Autofahrer gegen 13.30 Uhr auf der linken Spur der A100 in südlicher Richtung unterwegs gewesen sein. Verkehrsbedingt habe eine vor ihm fahrende, 34-jährige Autofahrerin stark abbremsen müssen. Dem 44-Jährigen gelang es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen. Er fuhr dem vorausfahrenden Wagen auf. Die Frau, welche in der 30. Woche schwanger ist, erlitt bei dem Zusammenstoß einen Schock und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 44-Jährige blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) geführt.