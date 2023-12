Schlägerei unter mehreren Personen – Polizeibeamter verletzt

Nr. 2339

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen einer Schlägerei nach Tempelhof alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Polizeibeamter außer Dienst nach seiner Schicht gegen 22 Uhr den Bayernring mit dem Fahrrad befahren haben. Dabei sei er auf eine körperliche Auseinandersetzung zwischen rund 30 Personen aufmerksam geworden. Er wies sich als Polizist aus, forderte die Unbekannten auf, sich zu trennen und alarmierte weitere Kräfte hinzu. Um den Sachverhalt zu dokumentieren, habe er die Schlägerei mit seinem Handy aufgezeichnet. In der Folge seien vier Männer auf ihn zugekommen und hätten ihn aufgefordert, dies zu unterlassen. Mindestens einer der Unbekannten habe ihm die Kapuze über den Kopf gezogen, ihn zu Boden gestoßen und auf ihn eingetreten. Als wenig später die Kräfte vor Ort eintrafen, zogen sich alle Tatverdächtigen in ein benachbartes Lokal zurück, wo sie festgenommen werden konnten. Der Kollege außer Dienst zog sich bei dem Übergriff Verletzungen im Kopfbereich und am Knie zu, benötigte jedoch keine ärztliche Versorgung. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle bei dem 40-Jährigen, der den tätlichen Angriff auf den Polizeibeamten initiiert haben soll, ergab einen Wert von 0,99 Promille. Er sowie die übrigen Beteiligten durften nach erfolgter Identitätsfeststellung ihren Weg fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.