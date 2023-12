Fußgängerbrücke beschmiert - 56-Jährige festgenommen

Nr. 2330

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 16 nahmen gestern Abend eine 56-jährige Frau vorläufig fest, die auf einer Fußgängerbrücke am S-Bahnhof Storkower Straße in Prenzlauer Berg mit weißer Farbe zwei Schriftzüge geschmiert haben soll. Als ein von Zeugen über den Notruf alarmierter Funkwagen kurz nach 18.30 Uhr an dem Ort eintraf, stieß dessen Besatzung auf die Tatverdächtige, die an ihrer Kleidung und an ihren Händen noch frische Farbspuren hatte. Auf dem Boden der Fußgängerbrücke fanden die Einsatzkräfte einen ausgekippten Farbeimer sowie einen Pinsel und stellten diese sicher. Die beiden Schriftzüge erstreckten sich über mehrere Meter. Die 56-Jährige kam zur Feststellung ihrer Identität in einen Polizeigewahrsam und wurde anschließend entlassen. Zuvor sprachen ihr die Einsatzkräfte einen Platzverweis für den S-Bahnhof Storkower Straße aus. Die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung mit mutmaßlich politischem Hintergrund führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.