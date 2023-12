Fußgängerin stürzt und wird angefahren

Nr. 2322

In Charlottenburg wurde gestern Vormittag eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und der Aussage eines Zeugen soll die 66-jährige Frau mit ihrem Rollator die Fahrbahn der Neuen Kantstraße in der Nähe der Kreuzung mit der Witzlebenstraße gegen 10.40 Uhr überquert haben sowie mit der Gehhilfe am Bordstein der Mittelinsel hängengeblieben und gestürzt sein. Die sitzende Seniorin soll in der Folge von einem Transporter angefahren worden sein, dessen Fahrerin oder Fahrer die Neue Kantstraße in Richtung Amtsgerichtsplatz befuhr. Etwa 50 Meter entfernt soll der Transporter gestoppt, die Warnblinkanlage eingeschaltet und wenig später den Weg doch fortgesetzt haben. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 66-Jährige, die Verletzungen am Kopf und am Oberkörper erlitten hatte, in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und der bzw. dem unbekannt gebliebenen Unfallbeteiligten dauern an und wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.