Dreijähriges Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2285

Bei einem Verkehrsunfall, der sich gestern Abend in Zehlendorf ereignete, wurde ein dreijähriges Mädchen verletzt. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand bog ein 82-jähriger Autofahrer gegen 18.20 Uhr an der Kreuzung Argentinische Allee/Riemeisterstraße links in die Argentinische Allee ab. Ein 36-jähriger Vater überquerte mit einem Kinderwagen, in dem sich seine Tochter befand, die Allee. Dabei fuhr der 82-Jährige mit seinem Fahrzeug gegen den Kinderwagen, wodurch das Mädchen aus dem Kinderwagen auf die Motorhaube des Wagens und anschließend auf die Fahrbahn fiel. Rettungskräfte brachten das Kind zur stationären Behandlung einer Thorax- und Kopfverletzung in ein Krankenhaus. Der Vater und der Autofahrer blieben unverletzt. Die Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.