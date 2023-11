Haftbefehl wegen schweren Raubes vollstreckt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2183

Fahnderinnen und Fahnder der Polizeidirektion 3 (Ost) nahmen gestern Nachmittag gegen 16 Uhr aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Berlin beantragten Haftbefehls auf der Gudrunstraße in Berlin-Lichtenberg einen Tatverdächtigen fest. Der 18-jährige Heranwachsende, der bei der Polizei Berlin und der Staatsanwaltschaft als Intensivtäter geführt wird, steht im Verdacht, im September und Oktober 2023 in Friedenau, Kreuzberg, Schmargendorf und Steglitz als Haupttäter an drei schweren Raubtaten unter Verwendung von Messern und einer gemeinschaftlichen Bedrohung beteiligt gewesen zu sein. Die Ermittlungen des zuständigen Raubkommissariats dauern an.